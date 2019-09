Dronken bestuurder is rijbewijs kwijt na aanrijding in Lemmer

De bestuurder had teveel gedronken. Dat meldt de politie. Hij zou 810 ugl geblazen hebben. Dat is negen keer de toegestane hoeveelheid. Een beginnend bestuurder mag niet meer dan 88 ugl blazen.

Volgens de politie was het een ravage. Een paal is omver gereden, een hek is kapot, en de voorkant van de auto zit in de kreukels.

De bestuurder was een 21-jarige inwoner van Hoorn. Er waren geen anderen bij het ongeluk betrokken.