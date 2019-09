Laatste WK-test verloopt goed voor Epke Zonderland: "Veel beter dan verwacht"

Zowel op het onderdeel brug als op de rekstok turnde Zonderland een betere oefening dan de interland van twee weken geleden. Op de brug scoorde Zonderland nu 14.933 punten en dat is meer dan een half punt meer dan de vorige keer. Op de rekstok haalde hij nu 13.950 tegenover 13.900 bij de vorige interland.

Beter dan verwacht

"Het ging eigenlijk veel beter dan verwacht. Ik had afgelopen week een verkoudheid te pakken en dat slaat meteen op de holtes", vertelde Zonderland na afloop. "Het verbaast mij dat ik zo snel herstel. Ik heb gister voor het eerst een toestel aangeraakt en het ging vandaag heel goed. Dat komt door mijn ervaring. Ik weet hoe ik met een slap lichaam, want zo is het gewoon, presteren moet. De power is er niet en dus heb ik de techniek veranderd, waardoor ik de oefening toch goed doorkom."

Dat is ook belangrijk, omdat bondscoach Bram van Bokhoven dit weekend zijn WK-selectie moet bepalen. Het toernooi is al over twee weken en dus is er niet veel tijd meer voor Zonderland om te herstellen. Maar, dat zal geen grote problemen opleveren denkt hij: "Ik kan nog een stap maken de komende twee weken. Ik heb wel laten zien dat ik er klaar voor ben. Maar de fitheid blijft wel een risicootje. Het is belangrijk hoe ik mij deze week voel en of ik snel herstel."