LDODK met een punt verschil onderuit tegen koploper PKC

In de eerste helft kwam LDODK op een 8-6 voorsprong tegen de spelers van koploper PKC. De ploeg uit Papendrecht pakte echter drie punten op rij gingen met een 8-9 voorsprong de rust in.

Spannende slotfase

In de tweede helft liepen de bezoekers geleidelijk uit. Na een tussenstand van 15-18 in het voordeel van PKC werd het in de laatste minuten van het duel nog spannend. LDODK trok uiteindelijk aan het kortste eind en verloor met slechts een punt verschil.

Door het verlies blijft LDODK op vier punten staan uit drie wedstrijden in de ereklasse.