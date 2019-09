Jetske (38) uit Tzummarum zoekt een medicijn tegen Alzheimer

De documentaire vertelt het verhaal van de strijd van Jetske en neuroloog Scheltens, om er uiteindelijk voor te zorgen dat er een medicijn tegen Alzheimer beschikbaar komt. "Er is te zien hoe wij proberen het onderzoek van de grond te krijgen, waarom het belangrijk is en waarom het op dit moment niet mag."

Persoonlijk en kwetsbaar

Jetske is ruim tien maanden gevolgd voor de documentaire. Over de première van zaterdagavond zegt ze het volgende: "Ik vind het heel spannend. Het is een persoonlijk en kwetsbaar verhaal. Ik zou dat niet zomaar aan de hele wereld vertellen als het niet met zo'n belangrijk onderwerp was."