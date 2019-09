Zaterdagvoetbal: Harkemase Boys met miniem verschil voorbij Excelsior'31

Dennis van Duinen zette zijn ploeg in de 25ste minuut op voorsprong tegen Excelsior'31. Vlak na rust verdubbelde Jari Slort de score. Harkemase Boys stond er goed voor, maar moest toezien hoe Boy Boeloerditi acht minuten later de aansluitingstreffer maakte.

Net goed

In de 60ste minuut zette Berwout Beimers het verschil weer op twee doelpunten. In de slotfase ging het net goed voor Harkemase Boys. Dérian Reinders van de thuisploeg maakte de 2-3 tien minuten voor het einde. In die tien minuten had Excelsior nog kunnen scoren, maar dat gebeurde niet.

Door de overwinning heeft Harkemase Boys dit seizoen nog geen wedstrijd verloren in de derde divisie. De ploeg speelde een keer gelijk, maar won alle andere wedstrijden.