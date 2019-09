Veel belangstelling voor jeugdzeilen met platbodems

In Grou stapten zaterdagochtend 52 kinderen aan boord van een schouw, praam of skûtsje voor een trainingsdag.

Onder de deelnemers tussen 8 en 18 zaten deze keer evenveel jongens als meisjes. Sommige daarvan stapten aan boord met een hele duidelijke ambitie, zoals de 12-jarige Femke uit Jirnsum. "Mijn overgrootvader is ook skûtsjeschipper geweest, dat wil ik ook worden." Ze weet heel goed dat het niet zomaar voor elkaar is. "Als je aan boord van een skûtsje komt, moet je eerst ranja maken en peilen." Maar ze heeft het er wel voor over: "Als ik aan boord van een skûtsje stap, word ik altijd heel blij. Zelfs als ik boos ben, word ik nog blij."

Veiligheid

Vorig jaar sloeg bij het jeugdzeilen een van de schepen om met een ploeg van Omrop Fryslân aan boord en dat is reden om dit jaar extra op de veiligheid te letten.

Zo is bijvoorbeeld voor deelnemers en begeleiding het dragen van een zwemvest verplicht. "Een windvlaag kun je altijd krijgen, maar we willen geen ongelukken. Goed omgaan met de veiligheid hoort er ook bij", zegt Marinus Looper bij de organisatie. De omstandigheden waren zaterdag echter ideaal voor een mooie zeildag zonder grote risico's.

Met een wedstrijdbaan met boeien en volgschepen lijkt het jeugdzeilen zoveel mogelijk op het echte skûtsjesilen. Op elk schip zit begeleiding, maar die probeert het werk aan boord zoveel mogelijk door de deelnemende kinderen te laten doen.