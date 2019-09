Dantumadiel doet mee aan proef maatschappelijke diensttijd voor jongeren

Het idee is dat deelnemers tussen de 20 tot 28 uur per week een halfjaar lang meedoen. "We richten ons vooral op de jongeren die een tussenjaar hebben. We hebben al een groep jongeren, die zijn ambassadeur en kunnen zo andere jongeren interesseren en het verder ontwikkelen", legt wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel uit.

De jongeren hebben zelf veel invloed en kunnen zelf kiezen welke richting ze opgaan. "Ze wisselen ook zaken met elkaar uit en er zijn coaches bij betrokken. Zo kunnen ze hun vaardigheden en talenten ontwikkelen."

Het is een breed palet wat mogelijk is, zoals mensen met een beperking helpe of ouderen helpe. Maar ook werk bij een bedrijf of iets met duurzaamheid is mogelijk.

De landelijke proef loopt al een jaar en Dantumadiel zit nu bij de laatste ronde van proefgemeenten die meedoen. "Volgend jaar moet duidelijk worden hoe de maatschappelijke diensttijd eruit moet zien." Volgens hem kunnen jongeren zich breder ontwikkelen en leren wat er speelt in de maatschappij.