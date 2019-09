Arbeid is dit jaar het thema op het Flaeijelfeest

De goederen komen van de oprichter van het Flaeijelfeest, Frans Pellikaan. Hij is onlangs overleden in de leeftijd van 87 jaar. "Hij wilde zijn kinderen er niet mee laten zitten", vertelt Rudolf de Jong van de organisatie in het Omroepprogramma Op&Ut.

"Hij was gek op oud gereedschap. De veiling doen we ook op de oude manier zoals dat eerder werd gedaan als boeren hun machines kwijt moesten." Hij hoopt dat er veel liefhebbers op afkomen en bij elkaar op gaan bieden.

"Er zit bijzonder en uniek spul bij, zoals een bijzondere schommel uit de '20 of '30 jaren. Er zitten zo'n zes of acht bakjes aan. Jongens konden dan aan de meisjes laten zien hoe hoog ze konden schommelen. Hij is niet compleet, maar is mooi om te restaureren. Er zit ook een 'hynstekop' bij, deel van een balenpers. Het is jammer als dat anders bij het oud ijzer terecht komt."

Domela

Het thema dit jaar is arbeid en dat heeft alles te maken met de 100ste sterfdag van Domela Nieuwenhuis.

"Domela opent de optocht", vertelt Jan Stelma van de organisatie. "We hebben ook een oproep gedaan voor oproerkraaiers, mensen die meelopen in de optocht. Bij de plaggenhut houdt Domela dan een toespraak."

Naast oude machines zoals stoomwalsen en oude trekkers is er ook straattheater en muziek.

Het Flaeijelfeest is 26, 27 en 28 september.