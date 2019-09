FNP-fractie in Noardeast-Fryslân: meer aandacht voor kinderen bij demonstraties

"Met dit voorstel willen we als raad de burgemeester extra dekking geven, want de burgemeester heeft veiligheid in de portefeuille", licht Bert Koonstra van de FNP in Noardeast-Fryslân toe. Daarbij denkt hij niet alleen aan wat de landelijke Sinterklaasintocht van Dokkum twee jaar geleden, maar ook aan zaken als energietransitie.

"Bij windmolens en gaswinning komen ook steeds meer protesten. Dat is een extra motivatie om dit in de raad in te brengen. Mensen hebben het recht om te demonstreren, maar wij willen extra op de veiligheid van de kinderen letten."