De Welle: komt er wel of niet een nieuw zwembad in Drachten?

Topzwembad is ambitie

Nieuwbouw is nog steeds wel de belangrijkste optie volgens wethouder Trompetter van Smallingerland. "De raad heeft gevraagd om te kijken naar de kosten van renovatie. In 2011 is er onderzoek geweest, maar voordat we definitief besluiten, moeten de kosten van renovatie duidelijk zijn zodat de raad een goed, weloverwogen besluit kan nemen."

Er zijn financiële tekorten bij de gemeente. "We moeten een afweging maken tussen de ambitie en het geld dat er is. De ambitie is een topzwembad, maar de vraag is of we dat kunnen realiseren. We moeten uitzoeken of renovatie goedkoper is, maar dan hebben we niet het topzwembad waar Drachten en Smallingerland recht op heeft."

Volgens de wethouder moet het besluit gauw worden genomen. Hij hoopt dat eind dit jaar een voorstel naar de raad kan.