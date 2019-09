'Voetjes van de vloer' bij Noorderbreedte op Wereld Alzheimer Dag

"Het effect van bewegen is dat het verbindt en het roept herinneringen op. Als je actief bent, verbetert je denkvermogen en het geeft een stukje energie", vertelt Christa Kooiker van Erasmus over het bewegen voor mensen die dement zijn.

In Erasmus zijn twee lezingen over het onderwerp, maar daarna moeten de 'voetjes van de vloer'. "Het Danspaleis komt optreden, dus dat wordt een swingende middag van polonaise tot rock-'n-roll. In alle 16 locaties van Noorderbreedte staat bewegen centraal vandaag."

Bewegen is altijd belangrijk in de zorg. "Onder begeleiding laten we de bewoners bewegen, dat kan al met kleine dingen zoals koffie inschenken, want dat is ook bewegen. Dingen zelf laten doen bevordert ook het actief zijn. Daarnaast kunnen mensen sjoelen en aan gymnastiek doen."