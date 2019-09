Leeuwarder band Delore wint Kleine Prijs van Fryslân

De finale was in Het Bolwerk in Sneek. Er waren zes finalisten: Noorderlicht, Ganos Lal, The Wabe, All over Again, Boyakira en Delore dus.

Delore bestaat uit Liza Bloem (zang), Daan Noordhoek (drum), Chiel Schilder (gitaar) en Richte Westerman (bas synth/toetsen). Se kennen elkaar allemaal via de Academie voor Popcultuur. De winnaar speelt zaterdag op een festival in Groningen en volgend jaar op het Befrijingsfestival in Leeuwarden.

Eerdere winnaars van de Kleine Prijs waren The Homesick en Abdomen.