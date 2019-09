Museum Hindeloopen breidt uit: al 1,4 miljoen beschikbaar voor nieuwbouw bij het oude pand

Museum Hindeloopen moet in de toekomst twee keer zo groot worden als nu. Er is op dit moment 400 vierkante meter beschikbaar voor tentoonstellingen, maar dat moet straks ruim 800 vierkante meter worden, geeft directeur Jelle Brouwer van het museum aan. Vrijdag was er in Hindeloopen een symposium vanwege het 100-jarig bestaan van het museum, een goede reden om het nieuws naar buiten te brengen.