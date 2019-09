Drie Friese gemeentes aan de slag met de maatschappelijke diensttijd

Het is de bedoeling dat jongeren in de drie Friese gemeentes drie of meer dagen in de week vrijwillig aan de slag kunnen in deze diensttijd. Jongeren die een tussenjaar hebben genomen, of die zijn uitgevallen op school, kunnen voor deze intensieve diensttijd kiezen, in plaats van bijvoorbeeld een backpackreis of een bijbaan.

Jongeren die meedoen zeggen dat ze het doen om erkenning te krijgen, of omdat ze de kans op een studie of baan groter willen maken. Ze kunnen bijvoorbeeld aan het werk bij defensie, in de zorg of in het welzijnswerk.

Staatssecretaris Paul Blokhuis wil met deze proef zien hoe de diensttijd beter kan aansluiten bij de behoeftes en wensen van de jongeren. De officiële landelijke aftrap is in februari 2020.