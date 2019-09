Ondergrondse hoogspanningskabel heeft heel wat voeten in de aarde

Er moet een hoogspanningskabel van ruim 31 kilometer worden aangelegd tussen Bolsward en Heerenveen aan de zuidkant van de A7. Dat moet omdat TenneT bezig is om het hoogspanningsnetwerk in westelijk Fryslân te versterken. Dat is een flinke klus, want het zal pas aan het eind van 2020 klaar zijn. Het gaat om een zogenaamde ondergrondse 110 kV hoogspanningsverbinding.