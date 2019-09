Johnny Jansen: "FC Utrecht is geen favoriet"

Heerenveen wacht na drie thuiswedstrijden nog altijd op de eerste thuisoverwinning. Eerder werd er in het eigen stadion tegen Feyenoord, FC Twente en Fortuna Sittard gelijkgespeeld "Het is heel simpel, we hebben vier punten te weinig gehaald. En dat willen we tegen Utrecht rechtzetten. En daar gaan we alles voor doen", zegt trainer Johnny Jansen.

Van Hau

Johnny Jansen kan beschikken over een zo goed als fitte selectie, maar er is geen reden om zijn opstelling te wijzigen. Alleen Arjen van der Heide is er niet bij. De jeugdinternational is ziek geweest en heeft deze week niet getraind.

Of Doan van Hau bij de wedstrijdselectie zit, is nog niet zeker. De Vietnamees international heeft een werkvergunning geregeld en mag meedoen, maar heeft vrijdag pas voor de allereerste keer met de groep meegetraind. "Fysiek staat hij er goed op", zegt Jansen. "Hij valt zeker niet tegen. Hij staat goed op zijn benen en is technisch vaardig. Ik ga eerst nog overleggen of hij bij de selectie zit."