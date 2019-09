Twee aanrijdingen in korte tijd op Terschelling

Bij het ongeluk op de Willem Barentszstraat in West-Terschelling ging het om een oudere vrouw, die door de aanrijding op de grond was gevallen en door ambulancepersoneel moest worden behandeld. Er was een ambulancehelikopter opgeroepen, maar het bleek dat deze niet nodig was.

Bij de supermarkt in het dorp Lies heeft een automobilist bij het oprijden van het parkeerterrein een voetganger geraakt. Ook deze vrouw is door ambulancepersoneel behandeld.