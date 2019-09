Aanpak watercrassula op Terschelling werkte, maar nu is er nog een veel groter gebied

Het hele eiland schoonmaken van het plantje kost een kapitaal. Dus de vraag is: wat nu? "Om daar dezelfde methode toe te passen, heeft wel heel veel voeten in de aarde. We laten er een pakket aan maatregelen op los. Het gedeelte waar de besmetting het grootst is graven we af. Een andere plek wordt misschien deels gedempt."

Lang wachten is geen optie, want sommige vogels houden van de natte plaatsen waar de watercrassula is. "Daarom hebben we hier nu draden over die plekken, daarmee weren we de watervogels wat. Dat helpt niet helemaal, maar wel een beetje. Er is haast geboden, maar er komt wel van alles bij kijken, qua vergunningen en financiën bijvoorbeeld."