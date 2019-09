Werkzaamheden aan N31 tussen Harlingen en Zurich: weg twee weekenden dicht

Bij de werkzaamheden zijn beide rijbanen van de N31 elk een weekend dicht voor het verkeer. Tussen Zurich en Harlingen is de weg dicht van vrijdag 20 september tot maandag 23 september, in de tegengestelde richting een week later.

Het verkeer moet omrijden over de N359 Bolsward-Leeuwarden.

Met het onderhoudswerk vervangt Rijkswaterstaat onder andere het asfalt. Verder wordt er gewerkt aan de 'geleiderails' en de bermen.