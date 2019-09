MS-patiënt Heerenveen heeft deel van Dream or Donate-geld terug

De oprichter van de website zei dat zijn site was gehackt en dat hij het geld terug zou betalen. De man heeft nu met 31 mensen een schikking getroffen, ook met de familie Faber. Die krijgt een deel van hun tienduizend euro terug, die ze hadden ingezameld.

Dubbel gevoel

"We gingen ervan uit dat we niets terug zouden zien, dus dan is dit positief", zegt Sjouke Faber, de man van Joyce. "Het geeft een beetje een dubbel gevoel, maar het goede gevoel overheerst."

In de tussentijd zijn de Fabers wel doorgegaan met geld inzamelen. "We hebben nu 22.000 à 23.000 euro", vertelt Sjouke Faber. "Maar in totaal hebben we 60.000 euro nodig."

Stress slecht voor MS

Met Joyce gaat het niet goed. "Naar aanleiding van alles wat er is gebeurd, heeft ze een heftige aanval gekregen van de MS. Het gaat eigenlijk heel slecht met haar. De stress is funest."

Ze kunnen het geld nog goed gebruiken. "We hebben onze eigen stichting, met een site. Mensen kunnen nu direct doneren op msmama.nl."