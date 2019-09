FNP: geld uit landelijk investeringsfonds eerlijk verdelen over provincies

Het investeringsfonds is een van de plannen van het kabinet. Daarmee komt er 50 miljard euro vrij voor infrastructuur en innovatie. Daar is de FNP in eerste instantie positief over, maar volgens de partij zijn de eerste berichten dat het fonds vooral wordt ingezet in de Randstad.

Als het aan de FNP ligt, gaat geld uit het investeringsfonds ook naar projecten zoals het knooppunt bij de Skarster Rien en een tunnel voor treinen onder het Van Harinxmakanaal door. Daarnaast zijn er zaken die structureel geld nodig hebben, terwijl het investeringsfonds bestaat uit geld dat maar een keer kan worden uitgegeven.