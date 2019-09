VIDEO: Bloemenpracht in Drogeham, 50e Gondelvaart op Wielen

Drogeham viert vrijdag en zaterdag een bijzonder jubileum: de 50e Gondelvaart op Wielen. In de zomer van 1968 is er een commissie opgericht om een feest te houden met de winkelweek in het dorp. Met gondelvaarten zoals die van Aldeboarn en De Knipe in gedachten werd er voorgesteld ook een gondelvaart te houden. Dan maar een op wielen. Zo is de traditie ontstaan en in 1998 is er speciaal een stichting opgericht om de bloemencorso te organiseren. Eigenlijk is het dus al wel 51 jaar geleden dat het eerste feest was, maar in 1983 werd de tocht eenmaal overgeslagen. Dit jaar doen er elf gondels mee, dat is er één meer dan anders. De buurtclubs hebben onder andere gemaakt: Pinokkio, Sesamstraat en Reggae Night.