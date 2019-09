Welness-centrum op oude zwembad Ameland enkel mogelijk met 100 hotelkamers

Het is al jaren een heet hangijzer: wat moet er met het oude zwembad worden gedaan? Het adviesbureau heeft meerdere opties doorgerekend: een wellness-centrum zonder accommodaties en een wellness-centrum mét accommodaties. Volgens het bureau is enkel een wellness-centrum niet rendabel. Met aanvullende kuurfaciliteiten wordt het al beter, maar enkel een wellness-centrum met kuurfaciliteiten én hotelkamers lijkt daadwerkelijk rendabel.

Eisen van het college

Optimaal zou zijn: 100 kamers. Het college wil nu het bestemmingsplan wijzigen. Want een combinatie van wellness en hotel is op dit moment niet toegestaan. Het college heeft wel eisen: het complex zou toegankelijk moeten worden voor iedereen, het moet goed in het landschap passen en het moet duurzaam worden gebouwd. "Ook mogen er geen appartementen komen, want die mogen los verkocht worden en dat willen we niet," zegt wethouder Theo Faber.

Met het onderzoek wil het college opnieuw in gesprek met de eigenaar-ontwikkelaar. Mocht het plan niet werken, dan zijn er nog twee opties: óf een andere toeristisch-recreatieve voorziening, óf sloop van het oude zwembad en definitief een andere invulling van het hele gebied.

Bouwval moet weg

Wethouder Theo Faber van Ameland legt uit dat het een laatste poging van de gemeente is. "Eerder zijn er plannen gestrand, die vond de gemeenteraad te massaal. Nu hebben we het omgedraaid: als we wellness willen, laten we dan vooraf kaders stellen zodat de ontwikkelaar weet waar hij aan toe is," zegt Faber.

Hoofdpunt is dat de bouwval van het oude zwembad weg moet. "Die staat er nu al zo'n 20 jaar, daar willen we vanaf. Met dit onderzoek weet de ontwikkelaar vooraf wat wel en niet mogelijk is. Dit is stap één in de laatste poging om te kijken of we er een wellness kunnen realiseren. Mocht de raad niet willen of de ontwikkelaar zegt dat het hem niet past, dan willen we kijken naar andere toeristische ontwikkelingen en anders slopen we het bestaande complex."