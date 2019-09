Nieuwe zendmast in Waskemeer mag er gewoon komen van rechter

Een jaar geleden stapten dertien bezwaarmakers al naar de gemeente Ooststellingwerf om protest in te dienen tegen het afgeven van een omgevingsvergunning. Toen wees het college de bezwaren af. Drie partijen gingen toen bij de rechter in beroep.

De mast komt op zeven tot tien meter van erfscheidingen. De omwonenden maken zich zorgen over hun gezondheid en zijn ook bang dat de waarde van hun huizen daalt. De rechtbank zegt, gebaseerd op een rapport van de Gezondheidsraad, dat er geen aanwijzingen zijn dat er gezondheidsproblemen worden veroorzaakt in dit geval. De vrees voor brom- of fluittonen is niet onderbouwd, volgens de rechtbank. Daar is bij andere masten van dezelfde eigenaar ook geen sprake van.