Zeven procent minder schade aan grasland door ganzen, maar niet duidelijk waarom

Gedeputeerde Johannes Kramer: "Dat de schade nu voor het tweede jaar achtereen minder is, betekent dat onze aanpak werkt. Het betekent ook dat de uitvoering in het veld goed wordt opgepakt. Een compliment aan de boeren, jagers en natuurorganisaties die hieraan meehelpen. Zo ontstaat duidelijkheid en rust in het lastige ganzendossier."

Ganzen brengen schade toe aan grasland, waardoor boeren gras bij moeten kopen voor hun koeien. Boeren krijgen daarvoor een schadevergoeding.

Waardoor er nu minder schade is, is de provincie niet helemaal duidelijk. Daarvoor hebben ze gegevens nodig over het aantal ganzen en de precieze maatregelen die boeren en jagers hebben getroffen.