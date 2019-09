Nu al probleem basisschool Mooitaki Bitgummole: kinderen vrij, want lerarentekort

Kinderen moeten ieder jaar een bepaald aantal dagen naar school. Zasburg: "Gelukkig hebben we we een marge van een x-aantal uren per jaar. Maar we snoepen nu al snel van die marge, dus dit moet niet te vaak voorkomen. Het wordt wel spannend. De griepepidemie is nog niet eens begonnen, dus het is spannend waar we tegenaan lopen als er nog meer zieken zijn."

Geen extra geld

Deze week werd bekend dat er geen extra geld komt om het lerarentekort aan te pakken, dus wat moet er dan gebeuren? "Dat is in goede vraag", zegt Zasburg. "Geld kan het beroep wel aantrekkelijker maken. Er is ook wel wat aanwas op de Pabo, maar die zijn pas over vier jaar klaar. Er zijn gewoon geen mensen nu."