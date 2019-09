Waadhoeke zet punt achter pilot omgevingswet

De burgemeester deed haar uitspraak als reactie op een brief van de Commerciële Club Noordwest-Friesland aan het Rijk. Volgens de commerciële club zou de pilot in de praktijk erg 'stroperig' verlopen en is er bij de ondernemers geen motivatie meer om er verder aan mee te werken. Volgens voorzitter Jeroen de Boer van de commerciële club is de pilot daarmee 'niet meer levensvatbaar'.

Ergernis en vertraging

In de gemeente Waadhoeke is een aantal projecten voor de pilot aangemeld. Het gaat onder ander om nieuwbouwplan It Hofke in Berltsum, een Berltsumer initiatief voor ouderenwoningen en ook om een initiatief voor nieuwbouw in Tzum. In Berltsum heeft de pilot vooral voor ergernis en vertraging gezorgd.

De nieuwe omgevingswet wordt in 2021 in heel Nederland ingevoerd. De doelstellingen van deze wet zijn: kortere doorlooptijden voor vergunningen en bestemmingsplannen, het meer betrekken van de bevolking bij ruimtelijke plannen, en eenvoudigere regelgeving. Om alvast ervaring op te doen met de nieuwe wet loopt er in diverse gemeenten een pilot.

Verrast

De gemeenteraad van Waadhoeke reageert verrast op de mededeling van Waanders om de pilot stop te zetten, want de raad was hier zelf nog niet over geïnformeerd of geraadpleegd. Fractievoorzitter Hendrik Terpstra van de VVD heeft burgemeester en wethouders daarom vrijdagmorgen in een brief om opheldering gevraagd. "Ik zat eigenlijk nog te wachten op een evaluatie van de pilot. Als de pilot niet goed is verlopen, dan wil ik ook weten wat er precies is misgegaan, zodat we daar van kunnen leren", aldus Terpstra.

Komende dinsdag is er in Franeker overleg tussen alle betrokken partijen. Naast Waadhoeke en de Commerciële Club Noordwest-Friesland zijn ook de gemeente Harlingen, Wetterskip Fryslân en de provincie deelnemers aan de pilot.