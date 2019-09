Noordelijk Film Festival wordt grote ode aan Pieter Verhoeff

Het vertonen van die miniserie dreigde in eerste instantie te mislukken, vanwege een rechtenkwestie. Uiteindelijk is het goedgekomen. "We zijn heel blij dat het gelukt is", zegt Fredau Buwalda, programmeur van het Noordelijk Film Festival. "Het was even spannend, maar we hebben alles op alles gezet. Zo hebben we contact gezocht met zoveel mogelijk cast- en crewleden die hebben meegewerkt aan De Vuurtoren. Mede door hun enthousiasme kunnen we nu deze ode aan Pieter Verhoeff brengen."

Groot voorbeeld

En dat is terecht, legt Buwalda uit. "Verhoeff is een van de belangrijskte mensen in de Friese filmgeschiedenis en een groot voorbeeld voor makers uit het hele land. Liefhebbers krijgen nu de kans om zijn oeuvre in z'n geheel te ervaren. Al dat bijzondere werk in een weekend, dat is uniek."