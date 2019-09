Rechtbank met leerlingen moet conflicten op Leeuwarder scholen oplossen

Het is de bedoeling dat de rechtbank voor jongeren geregeld zaken zal behandelen die op de scholen spelen. Het idee is overgewaaid uit Amerika. Volgens Arjan Marchand van het Stedelijk Gymnasium is het initiatief op de Leeuwarder scholen niet uit noodzaak geboren, maar wordt het belangrijk gevonden dat de leerlingen worden betrokken bij de regels op school.

"Het is natuurlijk makkelijk om bij een overtredinkje de rector een schorsing te laten uitspreken, maar wij vinden het veel effectiever en veel mooier ook als leerlingen daarover meepraten en beslissen. En daarom hebben we die stap gezet. Het loopt dus niet de spuigaten uit, ze rollen echt niet vechtend over de gang bij ons, maar we willen leerlingen daar gewoon meer bij betrekken."

Speciale opleiding

De dertig jongerenrechters, vijftien van elke school, hebben een speciale opleiding gehad. Ze zijn bij de politierechter en op het politiebureau geweest, ze hebben rechtszaken gevolgd en workshops gehad van een officier van justitie, rechter en advocaat. Ook zijn ze getraind in het schrijven van vonnissen. "Ze komen goed beslagen ten ijs", zegt Marchand. "En vervolgens organiseren wij elke maand een rechtszaak, een zitting, en gaan we kijken of er op school een incident heeft plaatsgevonden dat besproken kan worden."

De leerlingen waren meteen enthousiast om mee te doen, zegt Marchand. Er waren meer aanmeldingen als plaatsen. "Los van wat het voor onze school betekent, is het natuurlijk voor hen persoonlijk ook een prachtige kans om zich op deze manier te verdiepen in recht, herstelrecht en rechtspraak."