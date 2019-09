GGZ Fryslân rent voor goede doel: "Te veel vooroordelen over psychische stoornissen"

Er zijn in totaal 41 teams die meedoen aan de estafette, allemaal van instellingen in de psychische gezondheidszorg. Die hebben samen nu bijna 100.000 euro ingezameld. Daarvan heeft het team van GGZ Fryslân meer dan een tiende opgehaald. "Iemand moet ergens het beste in zijn", lacht Van der Driest. "Het snelst lopen doen we zeker niet, dus moeten we maar ergens anders het beste in zijn."

Activiteiten in Franeker

De start van de estafette is in Soesterberg, bij Utrecht. "Dan gaan we richting Deventer, omhoog naar Assen en daarna onder Groningen door richting Fryslân. Dan komen we langs Leeuwarden en gaan we naar een van onze mooie locaties, in Franeker." In Franeker wordt er een heel evenement van gemaakt. "Niet alleen ons team komt daarlangs, maar ook andere teams. Daar houden we een feestje met muziek, eten, drinken en spelletjes. Niet alleen voor de teams, maar ook voor bezoekers en cliënten."

"Het wordt enorm zwaar"

Omdat het fiets- en wandelpad van de Afsluitdijk is afgesloten, moeten ze daar overheen met busjes. "Helaas. Maar daarna gaan we langs Amsterdam richting Den Haag en dan steken we weer terug naar Soesterberg. Als het goed is, hebben we dan 550 kilometer in de benen zitten."

Van der Driest hoopt dat ze binnen 50 uur klaar zijn. "Het is non-stop, dus het wordt enorm zwaar. Maar we gaan ervoor."