Vliegveld Groningen heet één dag Fryslân Airport Eelde

Maar het is niet alleen een ludieke actie, zegt Post. Er zit ook een boodschap achter. "Als ondernemersgroep zijn we nauw betrokken bij de luchthaven, maar we zijn teleurgesteld in de gemeente Groningen. Ze pretenderen een internationale stad te willen zijn, maar ze willen geen aandeelhouder meer zijn van de luchthaven."

Ook oproep aan Fryslân

Daarnaast is het ook een oproep aan de provincie Fryslân. "Het is geen goede zaak dat Fryslân op afstand blijft", vindt Post. "Erken, door actief mee te doen, dat een luchthaven ontzettend belangrijk is voor het zakelijke klimaat in Noord-Nederland." En dus moet de provincie iets doen, als het aan het GRQ Business Network ligt. "Het mooiste zou zijn dat Fryslân aandeelhouder wordt. Dat is in het verleden al vaak geprobeerd om voor elkaar te krijgen, maar we willen toch een statement maken dat het moet gebeuren."