VIDEO: Een leven lang werken aan de Afsluitdijk

Geboren in 1932, heeft Herman Pennekamp het moment nog 'meegemaakt' dat het laatste gat in de Afsluitdijk werd gedicht. Hij was 19 jaar toen hij zijn eerste baan kreeg bij de dijk. Bij een aannemer die het onderhoud van de dijk verzorgde. En hij heeft sinds die eerste baan de waterkering eigenlijk nooit verlaten. "De dijk was nooit af. Er viel altijd wel wat aan te leggen of te repareren", vertelt de Hyppolytushoever.