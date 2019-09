Friese gemeenten moeten bezuinigen, terwijl Rijk geld overhoudt: "Bijna niet uit te leggen"

Op Prinsjesdag werd bekend dat het Rijk geld overhoudt op de begroting. Van de 305 miljard euro wordt er ongeveer 302 miljard besteed. Gemeenten krijgen echter minder geld en moeten daardoor op diverse vlakken bezuinigen. "Zwembaden, bibliotheken, ingrijpen in de zorg, dat is bijna niet uit te leggen", zegt Offinga.

Zijn eigen gemeente heeft te maken met een tekort van 10 miljoen euro voor de komende periode. Offinga: "Ook Súdwest moet heel serieus snijden in de voorzieningen. Wij komen in oktober met voorstellen om in feite wel een sluitende begroting te krijgen."

Jeugdzorg

De tekorten zijn ontstaan nadat het Rijk onder andere de jeugdzorg overdroeg aan de gemeenten. Dat ging niet vergezeld met het geld dat daar voor nodig was. "Het is net alleen de jeugdzorg, ook meer delen van de zorg", legt Offinga uit. "Het heeft ook te maken met de uitkering die we normaal krijgen, die is ook een stuk lager. Dus alles bij elkaar zijn dit de oorzaken van de grote problemen bij alle gemeenten."

De VNG heeft vrijdag een bijeenkomst en er wordt dan ook gepraat over het geldgebrek bij de gemeenten. De vereniging wil er bij de verantwoordelijke minister op aandringen, om toch met geld over de brug te komen.