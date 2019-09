Achtkarspelen geeft 18.000 euro voor sportpark Easterbuorren in Augustinusga

In eerste instantie zou er dus 12.000 euro gegeven worden door het college, maar dat is met een amendement toch omhoog gehaald. In totaal kost het duurzaam maken ruim 56.700 euro. Als de gemeente 12.000 euro zou geven, dan zou er nog een tekort van 6.000 euro zijn. Daarom gaat de raad toch extra bijspringen. Volgens de partijen is Augustinusga een levendig dorp vol gemeenschapszin dat wel wat extra steun verdient.

Van het toaal van 56.700 euro gaat het dorp nu 68 procent betalen en de andere 32 procent komt voor rekening van de gemeente. Dorpsbelang en andere groepen in het dorp hebben verschillende subsidies binnengehaald. Zo komt er bijvoorbeeld meer dan 9.000 euro van het Iepen Mienskipsfûns. Met het geld komen er bijvoorbeeld LED-lampen in het complex en zonnepanelen op het dak van de kantine.