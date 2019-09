Vreemde geur aan zuidwestkant van Metslawier: brandweer onzeker over oorzaak

De brandweer van Anjum en de politie zijn donderdagavond opgeroepen in Metslawier. In dat dorp zou een vreemde lucht hangen, met name aan de zuidwestkant rondom de Roptawei, Skipfeartsein en Pelfinne. De brandweer heeft geprobeerd uit te zoeken waar de geur precies vandaan komt, maar dat is niet gelukt.