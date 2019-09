Smallingerland optimistisch over kandidaatstelling European City of Sport

In stukken van het college staat dat Smallingerland de kans van slagen op 100% schat, "omdat het aantal kandidaatstellingen in Nederland niet groter is dan het aantal te vergeven

titels."

Later deze maand komt de auditcommissie op bezoek in Smallingerland en het officiele besluit door de commissie komt pas in november.

Financiële uitdaging

Het zorgt mogelijk wel voor een financiële uitdaging, volgens het college. Want als de titel European City of Sport wordt toegekend aan Smallingerland, dan is er financiële dekking nodig. En dat terwijl de gemeente moet bezuinigen, in het bijzonder op sport.

Impuls voor de sport

Smallingerland heeft zich kandidaat gesteld om de sport in de gemeente een impuls te geven. "Het geeft eigenlijk aan dat je de sport hoog in het vaandel hebt en dat je sport aan zoveel mogelijk mensen ten goede wil laten komen", zei burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland eerder. Toen zei hij ook dat hij niet helemaal zeker is van de titel, ook niet als er geen concurrenten zijn: "Je moet wel een bepaalde score halen. Je moet boven de acht punten gemiddeld scoren op alle verschillende terreinen."

Rijpstra was eerder burgemeester van Noordwijk in Zuid-Holland. Die gemeente is ook European City of Sport geweest. "Ik weet precies wat het een gemeente kan brengen. Met die titel mag je trots zijn op wat je hebt bereikt."