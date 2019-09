Marjolijn Kroon stopt als korfbalinternational

Kroon speelt sinds 2011 voor Oranje. Ze werd drie keer wereldkampioen en pakte ook drie keer de Europese titel. In al die toernooien stond Kroon in de basis.

Haar besluit heeft ze woensdag medegedeeld aan haar teamgenoten bij Oranje. "TeamNL Korfbal was meer dan alleen korfbal", zegt Kroon. "Het heeft me niet alleen veel mooie momenten gegeven, ik heb er ook veel van geleerd in mijn persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid".

Afgelopen week werd bekend dat de Fries Erwin Zwart ook een punt achter zijn internationale carrière zet. Hij is toe aan een andere uitdaging.