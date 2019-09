Netwerk van gemeentes zoekt parels van het platteland

Er moet een speciale route door Nederland komen met parels van het platteland, dat is wat de zogenaamde P10 wil. De P10 is een samenwerkingsverband tussen 20 plattelandsgemeentes uit verschillende provincies. Vanuit Fryslân zitten daar De Fryske Marren, Opsterland en Ooststellingwerf bij. Om dat voor elkaar te krijgen is er een wedstrijd uitgeschreven. Mensen die plaatsen, evenementen of initiatieven kennen die een bezoek waardig zijn, kunnen die insturen.