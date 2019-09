WK-deelname Epke Zonderland nog onzeker: wat zijn de opties?

Drie opties voor plaatsing voor de Olympische Spelen

Optie 1:

Op het WK kan Nederland zich plaatsen voor de Olympische Spelen. Als team moeten ze dan bij de eerste negen eindigen op de schone lijst. Dat betekent dat China, Rusland en Japan niet meetellen, omdat die landen zich al geplaatst hebben. Afgelopen jaar werd Nederland op het WK zevende tijdens de kwalificaties en achtste in de finale. Bij de eerste negen, zonder de drie toplanden, lijkt dus realistisch.

Optie 2:

Lukt het Nederland niet, dan is er voor Epke nog geen man overboord. Als Epke een medaille haalt op het WK, krijgt hij ook een olympisch ticket. Sterker nog, als Epke één van de beste drie turners is die zich via het team nog niet heeft geplaatst voor de Spelen, dan is hij alsnog geplaatst voor de Spelen. Zo kan hij bijvoorbeeld achtste worden, als alle anderen voor hem via de beste twaalf landen al geplaatst zijn. Normaal gesproken, als Epke fit is, is Epke titelfavoriet.

Optie 3:

Lukt het niet met het Nederlandse team of met een medaille op het WK, dan is er ook nog een derde optie. Een individuele turner kan zich ook plaatsen als hij drie keer een wereldbeker wint. Epke heeft er al twee gewonnen. Na Stuttgart zijn er nog een aantal wereldbekers. Epke: "Ik sta er goed voor. Ik heb eigenlijk nog één grandioze dag nodig om me te plaatsen, maar dat moet dan nog wel even."