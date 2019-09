Werk aan Zonnepark Westeinde bij Leeuwarden begonnen: project van onderen af

Initiatiefnemer Henk de Wit van Stichting Westeinde Energieneutraal legt uit waar het zonnepark precies komt: "Dit is het oude snelwegtraject van Leeuwarden naar Franeker, waar voorheen een tankstation stond. Daar komen de zonnepanelen."

De Wit woont zelf in Westeinde en is heel trots op het project. "We doen niet alleen dit, maar we zijn begonnen met veel meer energiebesparende maatregelen in de wijk. Met dit park zijn we al vijf jaar bezig, met andere maatregelen zijn we begonnen in 2013."

Van onderen af

Het is erg bijzonder dat het zonnepark uit de wijk zelf komt. "Het is erg mooi dat we dit als particulieren voor elkaar hebben gekregen. Alles wat we hier doen is ons project. We hebben voor de financiering moeten zorgen en het geld geleend, dat is ons gelukt. Als particulieren moet je ervoor zorgen dat je genoeg geld op tafel krijgt," zegt De Wit.

800 meter lang

Er komen een kleine 9.500 zonnepanelen, die zo'n 325 kWh in het uur opleveren. Het park wordt 800 meter lang en verschilt in de breedte van 60 tot 100 meter. "Met het park kunnen zo'n 1.100 huishoudens stroom krijgen. Hier in de wijk wonen er zo'n 1.750. Het is een flinke stap naar de toekomst, naar het verduurzamen van de wijk. Men vindt het fantastisch."