Zeebodem in kaart gebracht: resultaten inzet onderhandelingen met reder MSC

In opdracht van de reder is de zeebodem grondig in kaart gebracht om afval te vinden van de 342 containers die begin dit jaar boven de Waddeneilanden vanaf de MSC Zoe in zee belandden. Rijkswaterstaat controleert door eigen onderzoek met bijvoorbeeld hun schip de Arca of alles echt goed opgeruimd wordt.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft aan dat zij wel belang hebben bij deze zogenaamde 'dataset', omdat er mogelijk ook archeologische interessante vondsten op kunnen staan.

Gegevens over bodem

Over het gebruik en het doorgeven van dit soort gegevens over de zeebodem is ook een convenant gesloten met Rijkswaterstaat. Maar in dit geval ligt dat anders want alle data die nu boven water komt, zijn juridisch eigendom van reder MSC omdat zij voor alles betalen.

Over wie deze gegevens nog meer mag inzien, wordt nog gesproken en volgens De Feijter is er ook nog geen einddatum in zicht voor de onderhandelingen met de reder. Dat geldt ook voor het betalen van de schadevergoeding aan bijvoorbeeld de eilandgemeentes.