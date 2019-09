Maeykehiem in Sint Nicolaasga bestaat 50 jaar en laat wensen uitkomen

Woensdag is de feestweek geopend, die met name voor de mensen op Maeykehiem is. Bestuurder Trijn van der Meulen legt uit dat er in 50 jaar veel gebeurd is. "Ook de jaren daarvoor al. Eigenlijk zes jaar van te voren waren er al mensen bezig om Maeykehiem hier te krijgen. Daar is veel voor nodig geweest", zegt zij.

Schouders eronder

Ook in de tijd daarna was er veel werk aan de winkel. "Als kleine organisatie krijg je veel voor de kiezen, met name als het om regelgeving gaat. Een jaar of vijf geleden is bijvoorbeeld de 'Wet Langdurige Zorg' er gekomen, dat was een erg moeilijke periode. Maar gelukkig zijn er altijd mensen geweest die de schouders eronder hebben gezet."

Daarom: nu feest. "Wel vijf dagen lang. Twee cliënten van ons waren als koning en koningin op bezoek, en er is ook circus en een drukke feesttent." Ook komen De Kast en Elske DeWall optreden, is er een shantykoor, workshops en spelletjes.