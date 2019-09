Een onverwachte gast op de bruiloft van Jari en Milena: vlogger Enzo Knol

"Snel een kusje en dan vlogje kijken." Het zijn de woorden die Jari Yntema vaak tegen zijn kersverse vrouw Milena Yntema zegt als hij in Workum thuiskomt van zijn werk. Jari is al een aantal jaren fan van de vlogger Enzo Knol. Maar hij had nooit gedacht dat hij op zijn trouwdag zijn held zou gaan ontmoeten.