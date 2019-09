HEA! Colourguard Sexbierum in de lift

De colourguards van Sexbierum vormen een fanatieke groep. Ze trainen tweemaal in de week zo'n drie uur per keer en hebben veel wedstrijden. Het colourguard komt van het Amerikaanse leger en combineert dans met materialen, zoals geweren, vlaggen of sabels. De leiding is in handen van Trea Noteboom en toptalent Haye Tjitte Hoekstra. Haye Tjitte traint zelf ook nog bij een colourguard-groep in Almere in een hoger niveau en hij probeert samen met de andere leiding Sexbierum op dat niveau te brengen. Dat ziet er goed uit en de groep zit duidelijk in de lift.