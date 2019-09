FIOD onderzoekt webwinkelfraude in Smallingerland

Bij het onderzoek zijn meerdere verdachten in beeld. Ze gebruikten bij de invoer van goederen uit China een speciale regeling. Daarbij wordt de btw niet betaald bij de invoer van de goederen, maar bij de uiteindelijke maand- of kwartaalafrekening. Maar ook dat deden de verdachten niet, ze deden helemaal geen btw-aangifte. Hierdoor hielden ze dik één miljoen euro in de zak.

De ingevoerde goederen werden verkocht via het internet. Volgens de FIOD is er in die sector steeds vaker sprake van fraude. Er wordt met name opzettelijk gefraudeerd met omzetbelasting en invoerrechten. Die fraude maakt het mogelijk om producten goedkoper aan te bieden dan bedrijven die wel belasting betalen. Dan is er sprake van concurrentievervalsing.

In dit onderzoek is niet alleen een woning in de omgeving van Drachten doorzocht, maar ook twee panden in Amsterdam. Er is niemand aangehouden.