Zijn Silke en Maha de nieuwe Friese topmodellen?

In De middei fan Fryslân waren beide modellen te gast en vertelden ze uitgebreid over de ervaringen in het modellenhuis van Hollands Next Top Model.

Silke hoorde als eerste dat ze bij de laatst 20 kandidaten zat. "Er was een grote castingdag en dan is het met honderd man wachten. En ik had het geluk dat ik als eerste hoorde dat ik bij de laatste twintig aan mocht sluiten, dus dat was wel supervet!"

Primeur

Wat het extra bijzonder maakt voor Maha, is dat zij het eerste model ooit is in Hollands Next Top Model die een hoofddoek draagt. "Ik vind het ook supertof. Er zijn zoveel moslimmeiden die ook gewoon heel blij zijn dat ze nu gerepresenteerd worden. Die reacties zijn ook supertof", vertelt Maha. Maar ze ziet zichzelf niet als een rolmodel. Silke moet daar wel om lachen: "Ik denk dat daar die Friese nuchterheid ook wel weer is."