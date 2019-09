VIDEO: duurzaam Garyp profiteert van subsidie om aardgasvrij te worden

Garyp maakt deel uit van de groep van 27 wijken en dorpen die meedoet aan het project 'Proeftuin Aardgasvrije Wijken.' Dit is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en provincie Fryslân heeft er een subsidie van 250.000 euro aan gegeven. Garyp profiteert daar goed van. Het duurzame dorp heeft al een zonnepark en samen met de energiecoöperatie Garyp moeten de woningen in het dorp aardgasvrij worden. De coöperatie geeft aan dat er al 260 aanmeldingen voor een zogenoemde scan zijn en dat aan het eind van 2019 er al 20 huizen van het gas af zullen zijn. Eén van de deelnemers is de familie Albada, afgelopen week is het gas bij hen afgesloten.