Wrak 'Stavoren 18' uit circa 1700 'past niet in zijn tijd'

De drievoudige laag planken is dus ongebruikelijk voor de tijd waarin het schip gebouwd zou moeten zijn. Boonstra heeft wel verschillende mogelijke verklaringen. Het kan zijn dat de extra laag er op bevestigd is om de levensduur te verlengen doordat het bijvoorbeeld aangetast zou worden door paalworm. Ook kan het zijn dat het schip langer en steviger gemaakt is om ingezet te worden voor militaire doeleinden.

De dikkere romp kon echter niet voorkomen dat het schip verging. Van het schip bleef enkel de onderkant, het 'vlak,' bewaard. Dat is 25 meter lang en zo'n 4-5 meter breed.

Flinke uitdaging

Het onderwateronderzoek was op zichzelf nog een flinke uitdaging, omdat het zicht troebel was en het weer niet altijd meezat. Bij het onderzoek waren studenten onderwater-archeologie betrokken. "Dit is een prachtkans om meer te weten te komen over oude scheepsbouw, zeevaart en handel in deze regio," zegt Boonstra. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wilde met het onderzoek met name eerder bedachte aannames toetsen.