Vlaggen halfstok bij rechtbanken en adovatenkantoren

Advocaat Wiersum stond Nabil B. bij in de grote liquidatiezaak rondom hoofdverdachte Ridiouan Taghi die nog altijd wordt gezocht. Volgens advocaat Tjalling van der Goot van Anker & Anker is dit 'de limiet.' "Wij hebben toentertijd in de zedenzaak-Robert M. veel bedreigingen en haatmails gekregen. Maat wat er nu gebeurd is, gaat een grens over."

De politie neemt nog geen extra maatregelen in de beveiliging van advocaten. Ze wachten af wat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid doet.