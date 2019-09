Geschiedenis reddingsboot Brandaris beschreven in boek Jan Heuff

De eerste Brandaris kwam in 1910 in de vaart. Met schipper Jan Cupido werden 230 mensen op zee gered, maar in 1921 ging het mis. "De Brandaris vaart uit naar de Duitse driemastschoener bij de Eierlandse Gronden, maar vergaat met de vierkoppige bemanning. Drie opvarenden en het wrak zijn nooit teruggevonden", vertelt Heuff. Er werd een nieuwe Brandaris gebouwd en die werd in 1923 in dienst genomen. Deze boot redde tot 1966 mensen in nood op zee.